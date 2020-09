Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a déjà tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 septembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Depuis de longues saisons, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services de Kylian Mbappé. Toutefois, le club merengue n'est encore jamais parvenu à réaliser son souhait. Alors que Kylian Mbappé est engagé jusqu'en juin 2022 avec le PSG, le Real Madrid compterait mettre le paquet lors du prochain mercato estival. Et ce, si et seulement si, Kylian Mbappé affirme clairement son intention de ne pas poursuivre avec le club de la capitale. En tous les cas, le profil du champion du monde français ferait déjà l'unanimité en interne.

Le Real Madrid est tombé sous le charme de Kylian Mbappé depuis plusieurs années déjà. Lors du mercato estival 2017, le club merengue serait passé tout près de recruter la pépite de 21 ans, mais le PSG a su le devancer ; profitant de la volonté du joueur de s'imposer dans son pays natal avant de migrer vers l'étranger. Malgré son échec, la Maison-Blanche n'aurait pas dit son dernier mot et compterait toujours s'attacher les services de Kylian Mbappé. Toutefois, Zinedine Zidane et Florentino Pérez ne seraient pas prêts à tout pour parvenir à leurs fins.

Rendez-vous au Real en 2021 pour Mbappé ?

Selon les informations d' ESPN , le Real Madrid suivrait de près la situation de Kylian Mbappé et les négociations avec le PSG pour une prolongation. Toutefois, selon des sources du club, la direction madrilène ne compterait pas se mettre à dos le club parisien. Ainsi, Zinedine Zidane et Florentino Pérez ne compteraient passer à l'action que si, et seulement si, Kylian Mbappé affichait clairement son intention de ne pas continuer avec le PSG. Dans ce cas, le Real Madrid aurait l'intention de passer à l'action l'année prochaine pour le recruter à un an de la fin de son contrat. Zinedine Zidane et Florentino Pérez pourraient ainsi profiter de la volonté du PSG de ne pas céder Kylian Mbappé gratuitement à l'été 2022, soit lorsque son contrat arrivera à expiration. Comme le média britannique l'a affirmé, les têtes pensantes du Real Madrid auraient la ferme intention de jouer carte sur table avec le PSG et de passer directement par lui pour les négociations. En effet, Florentino Pérez ne voudrait en aucun cas froisser Nasser Al-Khelaïfi et prendre le risque d'entacher ses bonnes relations avec lui.

Le vestiaire de Zidane aurait validé Mbappé