Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pochettino interpelle Pérez pour la succession de Zidane !

Publié le 18 septembre 2020 à 13h00 par A.M.

Toujours libre depuis la fin de son aventure à Tottenham, Mauricio Pochettino ne cache pas son souhait d'un jour rejoindre le Real Madrid.

Après d'excellents résultats à Tottenham, Mauricio Pochettino a été licencié en début de saison dernière suite à des résultats un peu plus poussifs. Cela n'entache toutefois pas le bilan de l'Argentin qui avait récupéré un club en grande difficulté et qu'il a ramené sur le devant de la scène avec notamment une finale de la Ligue des Champions perdue face à Liverpool. Sur le marché depuis un peu moins d'un an, Mauricio Pochettino attend toujours une opportunité et il ne cache pas son intérêt pour le banc du Real Madrid pour le moment bien occupé par Zinedine Zidane.

Pochettino rêve du Real Madrid