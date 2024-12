Mercato - PSG : Zaïre-Emery vend la mèche pour son avenir ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du PSG qu'il avait rejoint il y a dix ans, Warren Zaïre-Emery se remémore l'époque de ses premiers pas au club alors qu'il n'était qu'un enfant. Et l'international français, qui déclare sa flamme au PSG, laisse entendre qu'il devrait y rester encore de très longues années...

Le 27 avril dernier, Warren Zaïre-Emery (18 ans) a signé un nouveau contrat jusqu'en 2029 avec le PSG. Une prolongation qui est venue récompenser sa très belle montée en puissance des derniers mois au Parc des Princes, ainsi que son nouveau statut de titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique. Et au-delà de ce contrat qui symbolise son engagement, le discours de Zaïre-Emery ne laisse aucune place au doute quant à ses intentions pour son futur avec le PSG.

Transferts - PSG : Une offre de 60M€ part pour ce crack, la vérité éclate https://t.co/8QhLAlabPc pic.twitter.com/iFUPu5vDEx — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

« Vraiment, c’est mon club »

Interrogé par So Foot 100% ados, Zaïre-Emery a déclaré sa flamme au PSG : « Je suis arrivé au PSG, j’avais huit ans. Ça fait… 10 ans ! J’ai toujours aimé le club, avec mes parents, ma famille. Je venais au Parc des Princes quand j’étais petit, on regardait les matches, j’ai été ramasseur de balle. Donc, vraiment, c’est mon club », lâche le jeune milieu de terrain de l'équipe de France.

Des souvenirs éternels au PSG pour Zaïre-Emery

Et Zaïre-Emery se remémore d'ailleurs ses souvenirs marquants avec le PSG, qui sont déjà nombreux : « Mon premier but au Paris Saint-Germain, et mon premier match titulaire en Ligue des champions, en huitième de finale contre le Bayern Munich. Ce sont les moments où j’ai ressenti le plus de choses », poursuit le jeune crack parisien.