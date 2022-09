Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Barça sort l’artillerie lourde pour le retour de Messi

Publié le 29 septembre 2022 à 07h30 par Axel Cornic

Le retour de Lionel Messi est une véritable obsession depuis son départ du FC Barcelone, à l’été 2021. L’occasion pourrait bientôt se présenter, puisque le contrat de l'Argentin se termine en juin prochain et si le Paris Saint-Germain souhaite clairement le prolonger, la pression mise par le Barça pourrait être énorme.

C’est peut-être le pire jour de tout supporter du FC Barcelone. Considéré comme l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand joueur à avoir évolué au Barça dans toute son histoire, Lionel Messi annonçait impuissant en aout 2021 son départ. Les caisses du club catalans ne pouvaient pas supporter une prolongation à l’époque et l’Argentin a ainsi découvert une nouvelle vie, du côté du PSG.

Mercato - PSG : Lionel Messi très courtisé pour l'été prochain ? La réponse https://t.co/sSEkMrS5Sx pic.twitter.com/nG79QoNble — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Le départ de Messi ne passe toujours pas

Il ne se passe toutefois pas un jour dans que la presse espagnole n’évoque son retour. Ainsi, Manu Sainz explique que le retour de Lionel Messi est une véritable obsession pour Joan Laporta, qui avait en quelque sorte été le président qui avait lancé sa carrière au début des années 2000. Son départ serait une telle aberration, qu’il voudrait à tout prix l’effacer et devenir le président qui a fait revenir Messi au Barça.

Laporta rêve de le voir raccrocher au Barça

Car le journaliste de AS explique que Laporta n’aurait qu’un seul rêve : voire Lionel Messi raccrocher ses crampons en tant que joueur du FC Barcelone. Une tâche qui ne s’annonce pas simple, puisque le PSG semble décidé à tout faire pour convaincre l’Argentin de signer un nouveau contrat. Les Parisiens sont clairement en position de force de par leur situation économique, avec le Barça qui a encore dû faire d’énormes sacrifice cet été pour pouvoir recruter.

Xavi, l’arme secrète du Barça

Le véritable danger pour le PSG ne devrait finalement pas être Joan Laporta, mais bien Xavi. Ce dernier entretien des liens extrêmement forts avec son ancien coéquipier et quelle meilleure image de voir Lionel Messi revenir au FC Barcelone, en tant que capitaine, entrainé par celui à qui il doit une grande partie de sa carrière en club ? Sainz révèle que le plan de Xavi serait de parler avec l’Argentin et de tout mettre en œuvre d son côté, pour le convaincre à quitter le PSG au terme de son contrat.