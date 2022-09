Foot - Mercato - PSG

PSG : Le plan de Xavi pour boucler le transfert de Lionel Messi

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. Luis Campos souhaite le prolonger après la Coupe du Monde au Qatar, mais le FC Barcelone fait également le forcing pour le rapatrier à l’été 2023. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans), au PSG ou ailleurs ? L’attaquant argentin, arrivé libre du FC Barcelone lors du mercato estival 2021, s’était engagé pour deux ans + une année supplémentaire en option, et il arrivera donc l’été prochain à un carrefour décisif pour la fin de sa carrière.

Comme l’a récemment révélé L’EQUIPE , la direction du PSG souhaite prolonger Lionel Messi, et les discussions entre Luis Campos et l’entourage de l’attaquant argentin devraient débuter au terme de la Coupe du Monde au Qatar cet hiver. Messi refuserait de discuter de quoique ce soit avant cette échéance. Mais une menace plane pour le PSG…

Xavi believes that if Messi returns to Barça, he would look for a space for him and surround him with everything necessary so that he could feel as comfortable as possible.— @gerardromero via @carpetasFCB pic.twitter.com/UIs9iN2Eno