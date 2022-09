Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annoncé au Barça, Messi a tranché pour son avenir

Auteur d’un début de saison brillant avec le PSG, Lionel Messi a enfin retrouvé le niveau qu’il avait au FC Barcelone. Alors que son contrat prendra fin en 2023, l’Argentin est dans les petits papiers du Barça qui veut le faire revenir. Cependant, pour le moment, l’attaquant de 35 ans n’a pas la tête à son avenir, il ne pense qu’à sa saison avec Paris et à la Coupe du Monde.

Après une première saison difficile sous le maillot du PSG, Lionel Messi est revenu dans la ville lumière avec un tout autre état d’esprit. Pleinement intégré dans sa nouvelle vie, l’Argentin va mieux sur le rectangle vert. Depuis le début de saison, Lionel Messi a retrouvé toute son influence dans le jeu… et dans les statistiques ! Une aubaine pour le PSG qui aura bien besoin de son septuple Ballon d’Or.

Cependant, qu’il performe avec le PSG ou non, Lionel Messi ne peut pas empêcher les rumeurs sur son avenir. Alors que le FC Barcelone cherche à tout prix à le faire revenir, la presse espagnole annonçait ce mardi que Messi avait décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le PSG.

Barça VP Eduard Romeu has said Lionel Messi's return to the club as a player would be financially possible next summer.Messi is out of contract with PSG at the end of the season and could potentially move back to Barça on a free transfer. https://t.co/1oBlBXhEyq