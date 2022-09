Foot - Mercato - PSG

PSG : L’Espagne relance le feuilleton, Messi sans réponse ?

Publié le 29 septembre 2022 à 06h45 par Thomas Bourseau

En atteste ce début de saison, Lionel Messi commence enfin à prendre ses marques au PSG. De quoi permettre aux dirigeants parisiens de prolonger son contrat ? Pas à en croire la presse espagnole. Mais quel avenir pour Lionel Messi ? Le suspense est à son comble.

Après 21 années passées à Barcelone où il est devenu prophète dans un pays qui n’est pas le sien, Lionel Messi a quitté la Catalogne non sans émotion en août 2021 à l’expiration de son contrat. Direction le PSG où l’Argentin a peiné à trouver ses marques comme il l’a souligné ces derniers jours lors du rassemblement avec l’Argentine. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé ».

Messi se sent mieux au PSG

En ce deuxième exercice en tant qu’attaquant du PSG, Lionel Messi s’y sent plus à son aise et cela se voit au niveau de ses statistiques avec 6 réalisations et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. « Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ».

L’Espagne annonce la non-prolongation de Messi, pas d’options claires