PSG : Une catastrophe évitée avec Marquinhos

Publié le 29 septembre 2022 à 05h15 par Thibault Morlain

Recruté par le PSG en 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos est aujourd’hui le patron et le capitaine du club de la capitale. D’ailleurs, au sein du club de la capitale, on s’active pour lui offrir une prolongation de contrat. De quoi alors éloigner la menace d’un départ du Brésilien. Et celle-ci serait bel et bien réel puisque les intérêts seraient nombreux pour Marquinhos.

Considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste, Marquinhos fait actuellement les beaux jours du PSG. Arrivé en 2013, le Brésilien rayonne avec le club de la capitale, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Alors que cette belle histoire pourrait se poursuivre dans le temps avec une prolongation, celle aurait également pu se terminer bien avant pour Marquinhos.

Marquinhos courtisé…

En effet, avec ses performances au PSG et avec le Brésil, Marquinhos éveille forcément les convoitises. Ainsi, comme révélé par Média Foot , à chaque mercato, les sollicitations seraient nombreuses pour Marquinhos. Cela aurait d’ailleurs encore été le cas lors du dernier mercato estival.

… mais retenu par le PSG

Mais aujourd’hui, Marquinhos est donc toujours un joueur du PSG. Et pour cause. Comme développé par le média français, le club de la capitale aurait à chaque fois fermé la porte à un départ de son capitaine. Au PSG, un départ de Marquinhos n’a jamais été envisagé.