Mercato - PSG : Voilà les quatre options pour remplacer Kylian Mbappé…

Publié le 5 décembre 2021 à 3h00 par La rédaction

Kylian Mbappé arrivant en fin de contrat en juin prochain, le PSG assure déjà ses arrières en observant le marché des attaquants. Et plusieurs pistes XXL sont déjà évoquées pour le club de la capitale…

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG libre l’été prochain, et semble bien parti pour s’engager comme il lui souhaite depuis un moment avec le Real Madrid. Le Qatar doit donc fort logiquement se pencher sur l’arrivée d’un attaquant de grande renommée pour assurer la succession de Mbappé, et plusieurs pistes XXL ont été liées au PSG ces dernières semaines à cet effet.

Haaland, Lewandowski, David…

Dès le mois d’août dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité le vif intérêt du PSG pour les deux monstres offensifs de Bundesliga : Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) dans l’optique de remplacer Kylian Mbappé à l’été 2022. Par ailleurs, là encore selon les révélations du 10sport.com, le PSG surveille avec une grande attention la situation de Jonathan David, le serial buteur canadien du LOSC, qui est également courtisé par l’Inter Milan et Newcastle. Et enfin, le nom de Karim Adeyemi (RB Salzbourg) est régulièrement évoqué pour le PSG, mais Barcelone semble avoir pris une longueur d’avance pour l’attaquant allemand.