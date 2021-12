Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente inespérée totalement relancée ?

Publié le 21 décembre 2021 à 23h15 par A.M.

Barré par la concurrence de Nuno Mendes, Juan Bernat voire Abdou Diallo, Layvin Kurzawa est clairement poussé vers la sortie. Et Naples pourrait bien se positionner pour recruter le joueur du PSG.

Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, Layvin Kurzawa n'entre plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino. En effet, avec l'arrivée de Nuno Mendes l'été dernier et le retour de blessure de Juan Bernat, l'ancien Monégasque n'est même plus convoqué dans les groupes du PSG, d'autant plus qu'Abdou Diallo évolue également dans le couloir gauche de la défense. Au total, Layvin Kurzawa n'a donc disputé que 9 minutes avec le PSG cette saison, c'était lors du Trophée des Champions perdu contre le LOSC (0-1) au mois d'août. La solution passe donc par un départ durant le mercato d'hiver.

Naples prêt à relancer Kurzawa ?