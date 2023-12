Mercato - PSG : Une surprise en préparation avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Dans les prochaines semaines, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien s’accélérer tant en coulisses que dans la presse au vu de sa situation contractuelle. En fin de contrat en juin 2024, Mbappé aurait des chances d’être prolongé par le PSG… avant un potentiel transfert l’été prochain.

Et si le Paris Saint-Germain décidait de laisser filer Kylian Mbappé, en recevant une indemnité de transfert lors du prochain mercato estival ? Certes, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du PSG prendra fin le 30 juin 2024. Néanmoins, il ne faudrait pas écarter une éventuelle prolongation de contrat de Mbappé… et un départ dans la foulée !

Kylian Mbappé bientôt prolongé ? Ce n’est plus utopique

Journaliste de The Athletic , David Ornstein a dernièrement fait un point sur le feuilleton Kylian Mbappé qui risque bien d’animer le premier semestre de l’année 2024. D’après les informations du journaliste, le Paris Saint-Germain cherche à continuer le remodelage de son effectif entamé à la dernière intersaison et malgré les rumeurs, on se dirigerait bel et bien vers une prolongation de contrat pour Kylian Mbappé. « Le PSG essaie enfin de construire une véritable équipe basée en grande partie sur les meilleurs talents français. (…) Le drame du début de saison semble avoir été surmonté et je me demande même si l'on s'achemine vers la signature d'un nouveau contrat ».

Mercato - PSG : Un échec déjà annoncé dans le feuilleton Mbappé ? https://t.co/RypdNiaH6H pic.twitter.com/RihmBSqBGm — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Une prolongation avant une vente ? Tout est possible au PSG !