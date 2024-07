Mercato - PSG : Une star va signer pour 0€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, la piste menant à Joao Neves revient avec insistance du côté du PSG. Le milieu de terrain portugais serait même la grande priorité de Luis Campos. Cela démontre la volonté du club de la capitale de trouver un nouveau milieu de terrain qui pourrait même être Joshua Kimmich. Mais il y a même une opportunité de le voir débarquer libre.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de recruter un nouveau milieu de terrain qui sera chargé d'épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery, d'autant plus que Manuel Ugarte pourrait partir. Dans cette optique, Joao Neves serait la grande priorité de Luis Campos qui étudie d'autres pistes en parallèle, à l'image de celle menant à Joshua Kimmich. Mais selon Christian Falk, journaliste de Sport BILD, un départ libre dans un an est également possible.

Le PSG sur Kimmich ?

« Leon Goretzka a été informé qu'il pouvait quitter le club mais il a décidé de rester. Joshua Kimmich a un contrat jusqu'en 2025, soit un an de moins que Goretzka. Pour lui, la situation est plus facile car il peut jouer une année de plus et partir ensuite gratuitement », explique le journaliste allemand dans sa chronique pour Caught Offside, avant d’en rajouter une couche.

Vers un départ libre en 2025 ?

« Le Bayern Munich lui verse jusqu'à 20M€ par an, mais ne veut plus lui donner autant d'argent. Ils veulent réduire son salaire d'au moins 25%, voire de 50%, mais ce n'est pas réaliste. Kimmich est également le seul joueur à être son propre agent, il mène toutes les négociations lui-même. Il n'est pas facile de le faire avec des clubs étrangers en ce moment, car c'était l'idée de Barcelone de le faire venir à cause de Hansi Flick. Dans un an, s'il est libre, ce sera vraiment facile de l'avoir », conclut Christian Falk.