Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star d’Al-Khelaïfi pourrait partir… pour 15M€ !

Publié le 17 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani pourrait finalement rejoindre l’Atlético de Madrid dès cet hiver puisque le club espagnol préparerait une offre de 15M€ pour boucler son transfert.

Edinson Cavani sur le départ dès cet hiver, faut-il vraiment y croire ? Le buteur uruguayen du PSG arrivera en fin de contrat en juin prochain, et Nasser Al-Khelaïfi semble déterminé à le conserver jusqu’à cette échéance puisqu’il serait trop compliqué de lui trouver un successeur cet hiver. Mais l’Atlético de Madrid, avec qui Cavani aurait déjà trouvé un accord contractuel, semble déterminé à faire plier le PSG…

Une offre de 15M€ pour un transfert de Cavani ?

Comme l’a révélé le Corriere dello Sport jeudi, la direction du club espagnol voudrait formuler une offre de transfert de 15M€ au PSG pour racheter les six derniers mois de contrat de Cavani cet hiver, et ainsi ne pas avoir à attendre jusqu’à l’été prochain. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens finiront par céder et accepter de laisser filer leur numéro 9 emblématique.