Mercato - PSG : Une révolution chamboulée par Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est menacé de perdre Kylian Mbappé en tant qu’agent libre en fin de saison. Pour éventuellement le récupérer, Liverpool devra se montrer très convaincant dans les prochaines semaines. Et alors que des discussions auraient lieu en coulisses, les Reds joueraient très gros avec cette opération.

Kylian Mbappé est en fin de contrat le 30 juin prochain au PSG. En zone mixte après la victoire du club parisien face au Toulouse FC pendant le Trophée des champions mercredi soir (2-0), Mbappé a fait savoir qu’il n’avait pas encore pris sa décision concernant son avenir. Notre journaliste Alexis Bernard du 10sport.com a communiqué jeudi après-midi l’information suivante : le PSG reste en pole position, mais Liverpool n’est clairement pas hors course pour l’éventuel recrutement de Kylian Mbappé.

Le lien entre Klopp et Mbappé n'est pas nouveau. Avril 2020 : https://t.co/JyR4n6eFlVLes deux hommes s'apprécient beaucoup. Le contact est maintenu depuis plusieurs années. Liverpool a des arguments.Paris reste en pole position, pour bien des raisons. Mais Liverpool n'est pas… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 4, 2024

«C'est évidemment une question d'héritage et de jouer pour les bons clubs»

D’ailleurs, le10sport.com vous dévoilait dès le mois d’avril 2020 que des contacts entre Jürgen Klopp et le clan Mbappé avaient lieu en coulisses. Le dialogue n’est toujours pas rompu à ce jour. Pour Mark McAdam, Liverpool a réellement une carte à jouer. « C'est un Kylian Mbappé qui a refusé des centaines de millions de livres de la Saudi Pro League pour signer un contrat d'un an et aller là-bas, donc clairement, l'argent n'est pas un facteur de motivation pour lui. C'est évidemment une question d'héritage et de jouer pour les bons clubs. Liverpool, Manchester City, Manchester United, tous les clubs de Premier League sont susceptibles de l'accueillir. Ils iraient voir leurs sponsors commerciaux et leur diraient : "Pouvez-vous mettre un peu d'argent dans le pot ? Pouvons-nous réunir suffisamment d'argent ? ».

«Vous ne voudriez pas perturber cela en mettant une grande personnalité dans le mélange»