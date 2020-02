Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie XXL de longue date pour Tuchel ?

Publié le 24 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Comme vous nous le révélions en janvier dernier, le Bayern Munich a noué un premier contact concret avec Thomas Tuchel en marge de la saison prochaine. Et l’intérêt du club bavarois pour l’entraîneur du PSG serait très ancien.

Début novembre, le Bayern Munich licenciait Niko Kovac, faute de résultats satisfaisants. Pour le remplacer, Hans-Dieter Flick était nommé afin d’assurer l’intérim. Le plan des dirigeants bavarois était et est toujours de laisser Flick sur le banc du champion d’Allemagne jusqu’à la fin de la saison avant de le remplacer par un profil plus clinquant. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 3 janvier dernier, un dirigeant du Bayern Munich se serait entretenu avec Thomas Tuchel, qui est une priorité du Bayern, et qui dispose d’un contrat avec le PSG expirant en juin 2021. Cependant, l’intérêt du club allemand remonte à un bout de temps désormais.

Tuchel approché par le Bayern Munich depuis Manchester United ?