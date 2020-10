Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo aurait bouclé son départ !

Publié le 5 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

Longtemps évoqué du côté du Paris Saint-Germain, Tiémoué Bakayoko ne devrait finalement pas s’engager dans la capitale. Barré par l’arrivée prochaine de Danilo Pereira, l’international français de Chelsea prend plutôt la direction de l’Italie.

Le feuilleton du renfort au milieu de terrain du Paris Saint-Germain est tout proche de rendre son verdict ! Alors que Danilo Pereira est attendu de pied ferme dans la capitale, cela pourrait enterrer toutes les autres pistes explorées par Leonardo pour ce rôle. Outre Dele Alli, Sergej Milinkovic-Savic, Sami Khedira, ou Marcelo Brozovic, Tiémoué Bakayoko a également été évoqué avec insistance au PSG. L’ancien milieu récupérateur de l'AS Monaco n’entre pas dans les plans de Frank Lampard à Chelsea et se cherche toujours une porte de sortie, et il serait en passe de la trouver.

Tout est bouclé pour Bakayoko... à Naples ?