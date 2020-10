Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue de ce dossier à 0€ de Leonardo se précise !

Publié le 3 octobre 2020 à 22h45 par La rédaction

Mis à l'écart à la Juventus, Sami Khedira est poussé vers la sortie. Mais alors que Leonardo se serait positionné sur le milieu allemand, ce dernier pourrait finalement aller au bout de son contrat.

Les dossiers se suivent et se ressemblent pour Leonardo. Alors que le mercato se termine ce lundi, le PSG n'a enregistré que deux recrues avec Alexandre Letellier et Alessandro Florenzi. Deux nouvelles têtes ajoutées à Mauro Icardi et Sergio Rico, prêtés la saison dernière et achetés cet été. A la recherche d'un nouveau milieu de terrain, Paris affronte de nombreux obstacles dans ses différents dossiers. Que ce soit pour Tiémoué Bakayoko ou Dele Alli, une arrivée semble s'éloigner. Et alors que Sami Khedira est poussé vers la sortie par la Juventus, l'affaire se compliquerait aussi.

Khedira pourrait rester à Turin