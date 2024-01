Mercato - PSG : Une offre légendaire pour faire craquer Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a visiblement pas encore tranché concernant son avenir. Deux options semblent s’offrir à lui, à savoir une prolongation au PSG ou une signature libre vers le Real Madrid. Comme en 2022, le club parisien espère prendre le dessus grâce une offre monumentale sur le plan économique.

Alors que son contrat s'achève en juin prochain, Kylian Mbappé n'a pas encore tranché pour son futur club. Un choix qui semble se résumer comme en 2022 à un duel entre le PSG et le Real Madrid. Et d'après les informations d'Eduardo Inda, le club parisien ne lésine pas sur les moyens afin d'arriver à la même issue.

Mercato - PSG : Le clan Mbappé se déchire pour son futur club https://t.co/LHftRUYygf pic.twitter.com/WWyHfhEzd2 — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Le PSG offre 650M€ à Mbappé

« Il y a des négociations avec la mère. Il y a une chose qui profite au Real Madrid, c'est que le père est à nouveau le tuteur de Mbappé. L'offre qu'il a faite à sa mère est vertigineuse. Elle consisterait en une prime de renouvellement de 150M€ et à lui verser de 2024 à 2029, 500M€. Plus ou moins ce qu'il gagne. Si l'on additionne tous les concepts, cela ferait plus de 100. Sur l'ensemble de sa carrière, il pourrait gagner plus de 1 milliard d’euros. Son père l'encourage à rejoindre une équipe qui lui permettra de gagner des titres », assure le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito . Cela confirme d’ailleurs la récente information de Daniel Riolo qui assurait que le PSG offrait 100M€ par an à Kylian Mbappé.

«Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant»