Mercato - PSG : Mbappé va recevoir une offre impossible à refuser

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché concernant son avenir qui semble se résumer à un duel entre le PSG et le Real Madrid. Et afin de prendre à nouveau le dessus sur les Espagnols, le club de la capitale aurait transmis une offre impossible à refuser à son attaquant.

Que va décider Kylian Mbappé ? C'est la question qui agite le mercato ces derniers jours. Et pour cause, l'attaquant du PSG voit son contrat s'achever en juin prochain et il est autorisé à discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Dans cette optique, le Real Madrid serait évidemment à l'affût, mais le PSG n'a pas l'intention de se laisser faire et préparerait ainsi « une offre impossible à refuser » à son joueur.

«L'offre qu'il a faite à sa mère est vertigineuse»

En effet, présent sur le plateau du Chiringuito , Eduardo Inda a ainsi révélé les contours de l'offre du PSG pour Kylian Mbappé. « Il y a des négociations avec la mère. Il y a une chose qui profite au Real Madrid, c'est que le père est à nouveau le tuteur de Mbappé. L'offre qu'il a faite à sa mère est vertigineuse. Elle consisterait en une prime de renouvellement de 150M€ et à lui verser de 2024 à 2029, 500M€ », révèle le directeur d' OK Diario . Cela confirme donc les récentes informations de Daniel Riolo qui évoquait un salaire annuel estimé à 100M€ pour Kylian Mbappé.

«Franchement c'est un truc incroyable»