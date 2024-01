Mercato - PSG - Mbappé : La grande promesse du Real Madrid

Thibault Morlain

Ce n'est pas un secret, le Real Madrid rêve depuis un moment maintenant de s'offrir les services de Kylian Mbappé. Après de nombreux échecs, cette fois pourrait enfin être la bonne pour les Merengue. Alors qu'un accord aurait été trouvé avec la star du PSG, Mbappé se serait vu offrir quelque chose de symbolique.

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait décider de s'en aller à l'issue de la saison. Un scénario qui pourrait alors le rapprocher d'une arrivée au Real Madrid. Florentino Pérez pourrait enfin toucher son rêve du doigt, celui de recruter Mbappé. Cela tend d'ailleurs de plus en plus à se confirmer...



Le numéro 10 pour Mbappé ?

Le Real Madrid pourrait bien toucher au but avec Kylian Mbappé. Selon les informations de SportsZone , un accord aurait été trouvé entre les Merengue et l'entourage de l'international français. D'ailleurs, à Madrid, on aurait promis à Mbappé le numéro 10, actuellement détenu par Luka Modric.

Encore une chance pour le PSG ?

Kylian Mbappé pourrait donc se rapprocher du Real Madrid, mais cela pourrait ne pas être totalement terminé pour le PSG. En effet, avant de donner un oui définitif aux Merengue, le Français voudrait entendre tous les arguments du club de la capitale. Le PSG pourrait-il alors convaincre Mbappé au dernier moment ?