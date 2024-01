Mercato - PSG : Le vestiaire annonce le prochain crack !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, le PSG a fait de Warren Zaïre-Emery l’un de ses joueurs clés. Mais un autre joueur formé au club commence à faire parler de lui à savoir Senny Mayulu qui a marqué contre Orléans en Coupe de France (4-1). Danilo Pereira confirme que le jeune parisien a un grand avenir.

En parallèle de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu commence à se faire une place au PSG. Buteur contre Orléans en Coupe de France (4-1), le jeune parisien grappille du temps de jeu et semble faire l'unanimité dans le vestiaire comme le souligne Danilo Pereira.



Danilo s’enflamme pour Mayulu

« C'est un jeune qui travaille bien, qui a du talent, c'est pour ça qu'on a tous été pour lui. Il est très talentueux et je pense qu'avec du travail, il peut aller loin », confiait le cadre du vestiaire parisien au micro de beIN SPORTS après la victoire contre Orléans (4-1), avant d’évoquer les ambitions du PSG en Coupe de France.

«Il peut aller loin»