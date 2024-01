Mercato - PSG : Le boss veut conjurer le mauvais sort

Amadou Diawara

Formés au PSG, Kingsley Coman, Moussa Dembélé et beaucoup d'autres cracks ont préféré signer leur premier contrat professionnel ailleurs. Pour ne pas revivre la même mésaventure avec ses meilleures pépites du moment, le club de la capitale aurait lancé les négociations pour prolonger Ethan Mbappé et Senny Mayulu.

Le PSG a été frappé par une malédiction. Le club de la capitale est habitué à former des cracks promis à un bel avenir. Toutefois, alors qu'ils étaient barrés par une concurrence XXL au PSG, ces derniers préféraient s'imposer ailleurs dans les années 2010.

PSG : Zaïre-Emery est toujours indétrônable ! https://t.co/i0YXqbzGco pic.twitter.com/IqdyLSklXK — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Coman, Dembélé... ont signé leur 1er contrat pro ailleurs

Lors de la dernière décennie, le PSG a vu un grand nombre de pépites issues de son centre de formation prendre le large avant de signer leur premier contrat professionnel. C'est le cas notamment de Kinsley Coman (Juventus en 2014), Moussa Dembélé (Fulham en 2013), Tanguy Kouassi (Bayern en 2020), Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund en 2017), Boubakary Soumaré (LOSC en 2017) et de Fodé Ballo-Touré (LOSC en 2019).

Le PSG a lancé les hostilités pour Mbappé et Mayulu