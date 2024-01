Mercato - PSG : Luis Enrique annonce un crack à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, tous les regards sont braqués sur Warren Zaïre-Emery qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable au PSG. Mais en 2024, un autre élément du centre de formation parisien se distingue à savoir Senny Mayulu. Buteur samedi soir à Orléans, le jeune milieu de terrain, qui discute pour prolonger au PSG, a été encensé par Luis Enrique.

Mayulu, le nouveau crack du PSG

« Oui, c'est vraiment très important. Il faut bien sûr les capacités pour (être) les joueurs cadres, mais il y en a d'autres : Ethan, Senny et d'autres qui sont très jeunes et qui doivent être incorporés petit à petit dans l'équipe. Ce match renforce l'idée qui est la nôtre : gagner la Coupe de France avec toute l'équipe », affirme l’entraîneur du PSG au micro de beIN SPORTS avant d’en dire plus sur Senny Mayulu en conférence de presse.

«C’est un joueur très jeune, avec beaucoup de qualités»