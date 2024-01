Mercato - PSG : Il a tranché pour son avenir après son transfert à 90M€

Alexis Brunet

L'été dernier, Randal Kolo Muani a réalisé un de ses rêves en rejoignant son club de cœur, le PSG. L'attaquant est arrivé pour près de 90M€, et il a donc dû digérer le poids de son transfert. Malheureusement, cela a été plus dur que prévu, et l'ancien Nantais peine à donner satisfaction. En difficulté, le Français souhaiterait toutefois rester au sein du club de la capitale.

Après seulement une bonne saison à Francfort, Randal Kolo Muani a décidé de quitter l'Allemagne, et de revenir en Ligue 1, au PSG. Un gros transfert, car le Français a coûté environ 90M€ au club de la capitale, qui a bouclé l'arrivée de l'attaquant dans les derniers instants du dernier mercato estival.

Kolo Muani a du mal à Paris

Pour le moment Randal Kolo Muani a du mal à justifier l'investissement conséquent des dirigeants du PSG. L'attaquant peine également à se montrer décisif, et ses statistiques sont loin d'être semblables à celles qu'il avait lors de son aventure à Francfort.

PSG : Il annonce du lourd pour ce transfert à 50M€ https://t.co/x3EJLQ2WTv pic.twitter.com/OG3dwNqQ2I — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Kolo Muani veut rester au PSG