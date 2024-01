Mercato - PSG : Mourinho est réclamé pour remplacer Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement limogé par l’AS Rome, José Mourinho se met donc en quête d’un nouveau challenge alors que son nom avait été associé au PSG ces derniers mois. Et Mickaël Landreau estime que le Special One aurait le profil idéal pour remettre de l’ordre au sein du club de la capitale, et ce malgré l’arrivée de Luis Enrique en début de saison.

La nouvelle a été officialisée en début de semaine dernière : José Mourinho n’est plus l’entraîneur de l’AS Rome. Le technicien portugais a été limogé alors que son ancienne équipe pointe actuellement à la 8e place du classement de Serie A, et il se retrouve donc libre sur le marché. De quoi donner des idées au PSG en cas de départ de Luis Enrique dans les mois à venir ?

« Qu’il vienne secouer tout ce qui se passe au PSG »

Mickaël Landreau, ancien gardien du PSG, a évoqué cette option Mourinho dimanche dans le Canal Football Club , et y semble plutôt favorable : « C’est quelqu’un qui ne laisse pas indifférent. À un moment donné, j’aurais aimé qu’il soit à Paris. Pour qu’il vienne secouer tout ce qui se passe par sa personnalité. Dire que j’aime le jeu de son équipe. Ce n’est pas mon ADN, mais chacun est libre de dire ce qu’il veut », assure l’ancien joueur du PSG.

Pour l’instant, Enrique est tranquille au PSG

Néanmoins, difficile d’imaginer une arrivée de Mourinho dans un avenir proche au PSG étant donné que Luis Enrique obtient des bons résultats d’ensemble avec une place de leader en championnat et un 8e de finale de Ligue des Champions qui se profile, contre la Real Sociedad. Mais qui sait…