Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace se confirme pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 20 février 2022 à 23h45 par La rédaction

Attiré par Jonathan David en vue d’un transfert au prochain mercato d’été, le Paris Saint-Germain devra plus que jamais faire face à la concurrence d’Arsenal.

Le Paris Saint-Germain devrait être actif lors du prochain mercato estival. Alors que Kylian Mbappé à de fortes chances de rejoindre le Real Madrid, Mauro Icardi pourrait être poussé vers la sortie, lui qui ne donne plus satisfaction du côté de la capitale. Pour se renforcer, les dirigeants parisiens ont déjà de nombreuses cibles parmi lesquelles se trouve Jonathan David. Le canadien, auteur de 16 buts en 33 matchs cette saison est l’une des satisfactions de la saison du LOSC, et intéresse le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Cependant, Arsenal serait plus que jamais sur les traces de Jonathan David.

Jonathan David également sur les tablettes d’Arsenal ?