Mercato - PSG : Une nouvelle menace colossale pour ce successeur annoncé de Mbappé ?

Publié le 20 octobre 2021 à 20h15 par A.C.

Performant avec la Fiorentina, Dušan Vlahović aurait tapé dans l’œil de nombreux clubs, dont le Bayern Munich.

Si l’Europe se passionne pour Erling Haaland, notamment le Paris Saint-Germain comme nous vous avons révélé sur le10sport.com, un autre jeune attaquant commence à faire parler de lui. Il s’agit de Dušan Vlahović, du même âge que le Norvégien et star montante de la Fiorentina. Via un communiqué, son club a récemment annoncé que Vlahović ne prolongera pas son contrat et devrait donc être vendu au plus tard l’été prochain. Cela a forcément alerté Leonardo, qui aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé.

Le Bayern Munich bouge ses pions pour Vlahović