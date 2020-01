Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue imminente dans le dossier Eriksen ?

Publié le 26 janvier 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Christian Eriksen devrait finalement s’engager avec l’Inter Milan.

Le transfert de Christian Eriksen est l’un des principaux feuilletons de ce mercato hivernal. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international danois serait dans le viseur de Manchester United et du Paris Saint-Germain. Toutefois ces deux clubs seraient à la traine sur ce dossier et devrait être devancé par l'Inter. Si Christian Eriksen et le club lombard auraient déjà trouvé un accord, les négociations se poursuivraient entre les dirigeants des Spurs et des Nerazzurri. Et d'après la presse italienne, les deux parties auraient enfin trouvé l’issue à ce dossier.

Un transfert à 20M€