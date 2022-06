Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal improbable en préparation pour Achraf Hakimi ?

Publié le 20 juin 2022 à 10h00 par Hugo Ferreira

Alors que le Paris Saint-Germain a connu de nombreux échecs avec ses latéraux, Achraf Hakimi semble faire l’unanimité. L’international marocain s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable, et n’est plus sorti du onze de Mauricio Pochettino. Toutefois, le joueur de 23 ans souhaiterait faire son retour à l’Inter, et les Nerrazurri pourraient proposer un échange avec Milan Skriniar.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du précédent mercato estival, Achraf Hakimi a obligé les dirigeants du club de la capitale à mettre la main à la poche. En effet, tandis que Lionel Messi ou Gianluigi Donnarumma sont arrivés gratuitement, l’international marocain a été recruté pour la somme de 65M€ + 5M€ de bonus. Alors que le PSG a essayé de nombreux latéraux depuis l’arrivée du Qatar, aucun n’a su réellement convaincre sur le côté droit. Gregory Van Der Wiel, Serge Aurier, Serge Aurier, Thomas Meunier ou encore Alessandro Florenzi, ont notamment eu leur chance, sans succès. Le natif de Madrid semble cependant être le joueur que les Parisiens ont tant recherché. Directement devenu un titulaire indiscutable, celui-ci a été le deuxième élément le plus utilisé par Mauricio Pochettino, derrière Kylian Mbappé. Toutefois, Hakimi pourrait être inclus dans un deal dès cet été.

Un échange Skriniar - Hakimi dans les tuyaux ?

Après Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain souhaiterait encore attirer un défenseur de l’Inter. En effet, le club de la capitale veut renforcer son arrière-garde, et fait de Milan Skriniar sa priorité. Les Nerrazurri ne comptent cependant pas brader le joueur de 27 ans, et réclameraient entre 70M€ et 80M€. Un montant très élevé, qui pourrait être baissé grâce à l’international marocain. Selon les informations du journaliste de Sport Mediaset Marco Barzaghi, les dirigeants italiens auraient proposé au PSG de libérer le natif de Žiar nad Hronom contre un chèque de 40M€ plus le latéral. Le pensionnaire de Serie A aimerait rapatrier celui qui n’a disputé qu’une seule saison chez lui, et le principal intéressé ne serait pas fermé à cela.

Hakimi veut retourner à l’Inter