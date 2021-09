Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse lutte est annoncée pour Erling Haaland !

Publié le 16 septembre 2021 à 15h50 par La rédaction

Karl-Heinz Rummenigge, l’ancien directeur général du Bayern, s’est exprimé sur le dossier Haaland. Décryptage.

Karl-Heinz Rummenigge s’est exprimé dans les colonnes du quotidien allemand Bild sur le dossier Erling Haaland : « Avec Lewandowski, vous avez le meilleur avant-centre du monde. Haaland est le deuxième meilleur. Je pense que le Bayern a intérêt à ce que Robert reste au-delà de la fin de son contrat en 2023. Haaland est un investissement. Je ne pense pas qu'il ira à Liverpool. Avec Haaland, je n'exclurais pas non plus le Real. Peut-être qu'ils vont encore investir un peu plus et éventuellement obtenir Haaland et Kylian Mbappé ».

Si le Bayern n’y va pas…

De manière très claire, Rummenigge confirme ce que le10sport.com avait analysé, à savoir que le Bayern Munich cherchera prioritairement à prolonger Lewandowski plutôt que de rentrer dans la surenchère pour Haaland. Dans ces conditions, un duel PSG-Real s’annonce pour le buteur norvégien, Paris visant à remplacer Mbappe, le Real Madrid cherchant à constituer le duo offensif de la prochaine décennie avec le Français et le Norvégien.