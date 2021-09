Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti peut faire une croix sur cette piste colossale !

Publié le 16 septembre 2021 à 15h10 par H.G.

Alors qu’il a prolongé son contrat au Bayern Munich ce jeudi, Leon Goretzka aurait pourtant pu voir se présenter l’opportunité de rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid n’a visiblement pas terminé ses travaux pour consolider son milieu de terrain à long terme. Et pour cause, après avoir recruté Eduardo Camavinga le dernier jours du dernier mercato estival, le club madrilène est encore annoncé sur les traces de joueurs dans ce secteurs. C’était notamment le cas de Leon Goretzka, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec le Bayern Munich ce jeudi. Et pourtant, le Real Madrid était bel et bien intéressé par son profil.

Leon j était une piste étudiée par le Real Madrid