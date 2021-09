Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé... Une nouvelle opération colossale en préparation ?

Publié le 15 septembre 2021 à 12h15 par A.M.

Ancien directeur général du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge imagine bien le Real Madrid recruter Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé.

Après un été très agité, le prochain mercato estival s'annonce également très chaud. Et pour cause, deux grands noms devraient animer le marché à savoir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. L'attaquant du PSG voit effectivement son contrat s'achever en juin prochain tandis que l'international norvégien a une clause libératoire qui sera active en 2022. Les deux buteurs seront donc très convoités et alors que le PSG pourrait tenter de s'offrir Haaland afin de compenser l'éventuel départ de Mbappé, selon Karl-Heinz Rummenigge, c'est le Real Madrid qui pourrait rafler la mise.

Haaland-Mbappé, l'énorme coup du Real ?