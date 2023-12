Mercato - PSG : Une «grande star» aurait pu signer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG avait tenté de recruter d'autres cracks brésiliens à l'image d'Endrick qui s'est finalement engagé avec le Real Madrid. Et pour Fernando Morientes, le club merengue a réalisé une excellente affaire en recrutant le jeune attaquant qu'il n'hésite pas à présenter comme une future «grande star» du football mondial.

Présenté comme le futur grand talent du football brésilien, Endrick a été au cœur d'une énorme bataille pour son transfert. De nombreux clubs européens étaient intéressés par sa signature, à l'image du PSG, mais c'est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise et frappe un grand coup comme le souligne Fernando Morientes.

Endrick, future grande star ?

« Nous devons être prudents parce qu'il semble qu'il va arriver et devenir une grande star. Avec Endrick, nous devons être très prudents. Nous devons garder les pieds sur terre parce qu'il est très jeune. En outre, lorsqu'il arrive de l'étranger, nous devons tenir compte de plusieurs variables : qu'il s'adapte bien, qu'il sache comment assumer son rôle, l'impact de son arrivée au Real Madrid, comment il est affecté par le fait de jouer ou non, s'il marque des buts dès le début ou non, s'il est critiqué ou loué... J'ai vu de grands joueurs au Real Madrid qui n'ont pas été capables de surmonter ces situations. Et d'autres qui, face à ces difficultés, ont grandi », assure l'ancien attaquant du Real Madrid à AS avant d'évoquer le fait que pour le moment, Joselu est le seul avant-centre à disposition de Carlo Ancelotti.

Morientes demande du temps pour Endrick