 Mercato - PSG : Une énorme bataille est annoncée pour ce crack

Alexis Brunet

Lille réalise pour le moment une bonne saison. Le club nordiste est quatrième de Ligue 1, et encore engagé en quart de finale de Ligue Europa Conference. Au sein du collectif lillois, Leny Yoro rayonne, et impressionne de nombreux clubs. En plus du PSG, ou bien du Real Madrid, au moins sept autres grandes formations européennes sont intéressées par ses services.

La Ligue 1 regorge de jeunes talents. Cette saison, c'est notamment Leny Yoro qui s'est révélé aux yeux du grand public. Le joueur du LOSC n'a que 19 ans, mais il fait preuve d'une grande maturité. Il est d'ailleurs considéré pour beaucoup comme le meilleur défenseur central du championnat. Une réputation qui vaut au Français bon nombre d'admirateurs, et il sera donc très difficile pour Lille de le retenir l'été prochain.

Le PSG et le Real Madrid rêvent de Yoro

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est l'un des principaux prétendants pour Leny Yoro. Le club de la capitale avait même déjà tenté sa chance l'hiver dernier, sans succès. Luis Campos va donc essayer de nouveau de mettre la main sur le jeune Français, lors du mercato estival. Mais le conseiller football parisien devra pour cela déjouer la concurrence du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes sont eux aussi en admiration devant Yoro, et veulent passer à l'offensive très bientôt.

Yoro est suivi par l'Europe entière