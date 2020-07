Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale va être prise avec ce flop !

Publié le 10 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté depuis plus de trois ans au PSG, Jesé pourrait finalement voir son contrat résilié cet été par les dirigeants parisiens.

Recruté par le PSG pour 25M€ en provenance du Real Madrid durant le mercato estival 2016, Jesé (27 ans) est assurément l’un des plus gros flops de l’ère QSI dans la capitale. L’attaquant espagnol, longtemps présenté comme un crack lorsqu’il évoluait au Real, n’a jamais vraiment réussi à confirmer les espoirs placés en lui, à tel point que le PSG ne cesse de le prêter en boucle depuis le mois de janvier 2017 (Las Palmas, Betis Séville, Stoke City, et cette saison le Sporting Lisbonne). D’ailleurs, l’expérience Jesé devrait rapidement être terminée…

Le contrat de Jesé bientôt résilié ?

Comme l’a annoncé Le Parisien jeudi, une réunion se tiendra en fin de saison entre la direction du PSG et l’entourage de Jesé afin de prendre une décision pour la saison prochaine. Mais l’attaquant espagnol, qui n’entre pas du tout dans les plans de Thomas Tuchel et n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes, sera forcement poussé vers la sortie : soit pour un dernier prêt qui permettrait au PSG d’économiser une partie de son salaire, soit avec une résiliation de son contrat.