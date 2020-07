Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle affaire à 5M€ en très bonne voie ?

Publié le 9 juillet 2020 à 23h45 par A.M.

Bien que le PSG ait officialisé peu de transaction jusque-là, Éric Junior Dina-Ebimbe a été prêté à Dijon. Et l'option d'achat avoisinerait les 5M€.

Jusqu'ici, le mercato du Paris Saint-Germain est assez calme. Encore engagé dans les deux finales de Coupes et bien sûr en Ligue des Champions, le club de la capitale attend probablement la fin des compétitions pour boucler différents dossiers. Pour le moment, le PSG a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi, son option d'achat expirant le 31 mai. Côté départs, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi se sont respectivement engagés avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Egalement en fin de contrat, Edinson Cavani et Adil Aouchiche quittent le PSG sans toutefois connaitre leur nouveau club. Enfin, Moussa Sissako a rejoint définitivement le Standard de Liège tandis qu'Éric Junior Dina-Ebimbe a été prêté à Dijon.

L'option d'achat d'Éric Junior Dina-Ebimbe comprise entre 4 et 5M€ ?