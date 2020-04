Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des conditions fixées pour le retour de Neymar au FC Barcelone ?

Publié le 21 avril 2020 à 10h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait de nouveau tenter de faire revenir Neymar cet été, l’international brésilien devrait de son côté prendre certains engagements afin que son come-back chez les Blaugrana puisse se concrétiser.

Le feuilleton Neymar semble être reparti de plus belle. Si le père de l’international brésilien a dernièrement assuré que son fils était heureux au PSG, cela n’empêche pas les médias espagnols de continuer d’entretenir la flamme d’un futur retour de l’attaquant de 28 ans au FC Barcelone, qui avait déjà tout fait pour rapatrier son ancien numéro 11 l’an passé. Ainsi, les Catalans pourraient revenir à la charge dans les prochains mois pour une nouvelle fois tenter d’arracher Neymar au PSG, et cela en dépit du contexte d’incertitude économique induit par la crise sanitaire du Covid-19. Cependant, ce transfert ne se fera pas à n’importe quelles conditions : si le Brésilien sera contraint de substantiellement diminuer son salaire, il devra également changer son attitude en dehors du terrain.

Un mea culpa de Neymar auprès des supporters du Barça ?