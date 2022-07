Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert pourrait tomber pendant la tournée au Japon

Publié le 17 juillet 2022 à 21h30 par Axel Cornic mis à jour le 17 juillet 2022 à 21h33

Annoncé parmi les premiers candidats au départ, Abdou Diallo s’est tout de même envolé avec le reste du groupe du Paris Saint-Germain, pour la tournée de préparation au Japon. Il pourrait toutefois ne pas en voir la fin, puisque son départ semble plus que jamais d’actualité, avec notamment le Napoli en Serie A.

Dès la fin de la saison dernière, le PSG s’est lancé un défi de taille. Avec un effectif extrêmement fourni, beaucoup trop fourni selon certains, la nouvelle direction a lancé un grand dégraissage. Un objectif d’ailleurs partagé par Christophe Galtier, qui a expliqué vouloir un groupe restreint. « Je suis un entraîneur très exigeant qui aime voir son équipe travailler mais qui aime aussi voir ses joueurs heureux. Il n’y a pas de performances sans joueurs heureux » a déclaré le coach du PSG, lors de sa présentation face à la presse. « Je veux faire en sorte qu’ils soient heureux dans le vestiaire et sur le terrain. Je pense que l’effectif doit être réduit, on ne peut pas avoir dans un vestiaire des joueurs qui ne jouent pas pratiquement toute la saison car ils sont malheureux. On veut trouver la taille de l’effectif pour que tout le monde puisse participer à cette saison ». Le problème, c’est que les départs ne se sont pas vraiment enchainés depuis cette sortie...

Mercato - PSG : Le Barça à l'origine d'un coup de tonnerre pour Lionel Messi ? https://t.co/ewj2fOKHFn pic.twitter.com/WhDVBKQhWl — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 17, 2022

Les indésirables sont connus, mais...

Cet été, les ventes du PSG se résument à Alphonse Areola et Marcin Bulka, dont l’option d’achat a été levée par l’OGC Nice avant le terme de son prêt. Pas vraiment ce que l’on peut appeler un grand ménage ! Les indésirables sont en effet beaucoup plus nombreux et certains ont reçu un message clair tout récemment, puisqu’ils ne font même pas partie du groupe qui s’est envolé samedi pour le Japon et pour la tournée estivale du Paris Saint-Germain. On peut notamment y retrouver Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum ou encore Julian Draxler.

Diallo pourrait partir avant la fin de la tournée au Japon

Régulièrement annoncé sur le départ et surtout rare indésirable ouvert à cette option, Abdou Diallo est parti au Japon avec le groupe du PSG. Pourtant, RMC Sport nous apprend ce dimanche qu’il est toujours en instance de départ, avec d’ailleurs Luis Campos qui semble décidé à recruter un ou deux défenseurs d’ici la fin du mercato. D’après les informations de la radio, le Champion d’Afrique pourrait bien quitter le PSG plus tôt que prévu, puisqu’il ne pourrait même pas voir la fin de cette tournée asiatique, qui se terminera le 28 juillet prochain.

Le Napoli pourrait bientôt passer à l’action