Mercato - PSG : Un transfert imminent bouclé par Campos ?

Publié le 14 août 2022 à 19h35 par Axel Cornic

Les médias italiens s’emballent un peu ce dimanche, annonçant une arrivée quasiment actée de Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain. Le milieu espagnol n’a en effet pas été convoqué par Luciano Spalletti pour le premier match de la saison du Napoli, qui affrontera le Hellas Verona ce lundi lors de la première journée de Serie A.

Christophe Galtier l’a annoncé, il devrait encore avoir trois recrues d’ici la fin du mercato estival, une par ligne. En défense la piste Milan Skriniar, dont nous vous avons parlé sur le10sport.com, semble se compliquer de jour en jour et Luis Campos travaillerait désormais sur des dossiers alternatifs. En attaque, personne ne semble vraiment se détacher, tout le contraire du milieu de terrain. Voilà plusieurs jours que Fabian Ruiz est annoncé dans le viseur du PSG et sa situation contractuelle favoriserait un transfert. En Italie, on assure d’ailleurs qu’il aurait refusé une prolongation en fin de saison dernière et le Napoli aurait donc ouvert grand la porte à un départ.

Fabian Ruiz ne jouera pas le premier match de la saison

Ce dimanche, ce dossier s’est grandement animé, puisque plusieurs médias transalpins assurent que tout serait d’ores et déjà bouclé pour le transfert de Fabian Ruiz. Ce dernier n'a en effet pas été convoqué pour le premier match de la saison face à l’Hellas Verona, qui aura lieu ce lundi. Pour Sport Mediaset et Nicolo Schira c’est un signal clair que son départ au PSG est déjà acté ! Le journaliste parle même d’une indemnité de 25M€ et d’un salaire de 6M€ pour le milieu, qui aurait signé un contrat de cinq ans avec le PSG.

Son transfert au PSG n’est pas encore bouclé, mais...

Du côté de Sky Sport Italia , on freine toutefois des deux pieds. L’absence de Fabian Ruiz du groupe napolitain qui se déplacera à Vérone ne serait aucunement un signe d’un transfert déjà bouclé... bien au contraire ! L’Espagnol serait toujours un joueur du Napoli à part entière et il existerait toujours une distance entre la demande et l’offre du Paris Saint-Germain. On parle de 4 ou 5M€, puisque pour le moment les Parisiens seraient allés jusqu’à 25M€ maximum, bonus compris. Le journaliste de Relevo Matteo Moretto confirme ces informations, expliquant qu’il reste encore des détails à régler pour véritablement parler d’un transfert de Fabian Ruiz au PSG.

