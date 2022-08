Foot - Mercato - PSG

Un transfert à 25M€ de Campos bloqué par Paredes ?

Publié le 14 août 2022 à 18h00 par Dan Marciano

La prochaine recrue du PSG est identifiée. Actuellement sous contrat avec le Napoli, Fabian Ruiz devrait prochainement prendre la direction de la capitale française. Mais avant d'acter l'arrivée du milieu de terrain espagnol, les dirigeants parisiens vont devoir se séparer de Leandro Paredes, qui aurait trouvé un accord avec la Juventus.

Ce samedi, les supporters du Parc des Princes ont pu observer les quatre recrues estivales en action. Face à Montpellier (victoire 5-2), Renato Sanches, Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont tous foulé la pelouse parisienne. Ces joueurs devraient prochainement être rejoints par un autre renfort. En coulisses, le PSG travaille, depuis plusieurs semaines, sur l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain. Conseiller sportif de l'équipe française, Luis Campos serait sur le point de recruter Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz sur le point de rejoindre le PSG

Actuellement lié au Napoli, Fabian Ruiz serait sur le point de s'engager avec le PSG comme le confirme As ce dimanche. Selon le quotidien espagnol, la formation italienne a un accord de principe avec le club parisien pour le transfert du milieu de terrain. Agé de 26 ans, le joueur est prêt à rejoindre la Ligue 1 cet été contre un chèque de 25M€, mais ce dossier est pour l'instant dans l'impasse.

Le PSG doit d'abord se séparer de Paredes

Selon As , le PSG doit nécessairement se séparer d'un milieu de terrain afin de dégager de la masse salariale et permettre l'arrivée de Fabian Ruiz. L'élu devrait être Leandro Paredes, loin de faire l'unanimité auprès de Christophe Galtier. L'international argentin est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente et cette opération a de grandes chances de voir le jour très prochainement.

