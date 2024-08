Mercato - PSG : Un transfert bouclé grâce à une légende ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deuxième recrue de l’été, João Neves s’est enfin engagé avec le PSG après une longue attente. Désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en 2029, le milieu de terrain portugais a révélé que son ancien coéquipier à Benfica, Angel Di Maria, lui a dit tout le bien qu’il pensait du club de la capitale où il a évolué durant 7 ans.

Légende du PSG où il a évolué entre 2015 et 2022, Angel Di Maria évolue à Benfica, son premier club européen, depuis l'été dernier. Il a donc pu côtoyer João Neves, qui vient de signer à Paris pour 70M€ bonus compris. Et l'international portugais reconnaît d'ailleurs qu'il a été conseillé par le Fideo pour son transfert au PSG.

Di Maria a convaincu João Neves...

« Évidemment, j’ai parlé avec tous les Portugais ! Mais aussi avec Angel Di Maria, qui m’a beaucoup parlé du club. Il ne m’a dit que des bonnes choses et que j’allais être heureux ici », révèle le nouveau milieu de terrain parisien aux médias du PSG, avant de se réjouir de son transfert.

... qui s'enflamme pour son transfert au PSG !

« Le projet est fantastique, le club est énorme. C'est un jeune club avec de grands objectifs et je pense que cette façon de penser et d'essayer de rendre le club plus fort avec de jeunes joueurs est un très bon projet. C'est un club qui a de grands objectifs, et compte déjà de nombreux records », ajoute João Neves.