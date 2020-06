Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Alaba relancé par un nouveau prétendant ?

Publié le 26 juin 2020 à 22h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour venir renforcer le secteur défensif du PSG, l’international autrichien du Bayern Munich David Alaba aurait un nouveau prétendant du côté de la Premier League…

David Alaba est très courtisé sur le marché des transferts estival. En fin de contrat en juin 2021 avec le Bayern Munich, l’international Autrichien attise les convoitises de plusieurs clubs européens, notamment le Real Madrid, le PSG ou encore Manchester City, qui seraient sur ses traces. Le joueur, de son côté, ne serait pas contre une prolongation, et son coach Hans-Dieter Flick souhaiterait le garder, notamment en raison de sa polyvalence qui lui permet de s’imposer partout sur le terrain. Cependant, un nouveau prétendant pourrait faire son entrée dans ce dossier…

Chelsea également dans la course ?