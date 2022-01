Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup magistral à la Messi prend forme pour l’été prochain !

Publié le 9 janvier 2022 à 17h30 par B.C.

Après avoir mis la main sur Lionel Messi l’été dernier, le PSG lorgne d’autres joueurs approchant de la fin de leur contrat en vue de la saison prochaine, à l’instar de Paul Pogba. Alors qu’une grosse concurrence était annoncé pour l’international français, Leonardo pourrait rapidement prendre la main dans ce dossier.

En août dernier, le Paris Saint-Germain a marqué les esprits avec l’arrivée de Lionel Messi. Tout proche de prolonger avec le FC Barcelone, l’Argentin a finalement dû se résoudre à quitter la Catalogne en raison des problèmes financiers du club culé, une aubaine pour les Qataris, qui n’ont pas laissé passer leur chance. Lionel Messi s’est ainsi engagé pour deux saisons, plus une en option, en faveur du PSG sans que le club n’ait à débourser d’indemnité de transfert, une stratégie qui a également été mise en place avec Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, arrivés libres de tout contrat. Leonardo pourrait de nouveau s’illustrer dans les prochains mois avec Antonio Rüdiger ou Franck Kessié, qui tardent à trouver un accord avec leur club pour le renouvellement de leur bail, et il en est de même avec Paul Pogba, une cible de longue date du PSG.

Le PSG comme « destination la plus probable » pour Pogba l’été prochain