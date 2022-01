Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris du retard pour un gros dossier estival !

Publié le 9 janvier 2022 à 14h30 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo serait sur les rangs afin d’accueillir Antonio Rüdiger. Cependant, les dirigeants parisiens ne seraient pas dans le bon wagon dans le train Rüdiger. Explications.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo semble être en mesure de boucler de nouveaux gros dossiers sur le marché des transferts et particulièrement sur celui des agents libres. En effet, en plus de Paul Pogba, d’Ousmane Dembélé ou encore de Franck Kessié, le directeur sportif du PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation d’Antonio Rüdiger à Chelsea. Protégé de Thomas Tuchel, le défenseur des Blues a été littéralement relancé par la nomination de son compatriote allemand en janvier 2020 sur le banc du club londonien. De retour à son meilleur niveau, Rüdiger dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et pas seulement du côté du PSG. De quoi faire réagir Thomas Tuchel qui a lâché le message suivant en conférence de presse. « C'est un professionnel de haut niveau, c'est ce qu'il a prouvé. Il est très important et rien n'a changé. Nous sommes en pourparlers, c'est entre de bonnes mains, parce que je fais confiance à 100 % au club et j'ai confiance en mon joueur. C'est donc une situation sans problème pour moi, c’est évidemment le cas aussi pour Toni. Il a fait un match fantastique [contre Tottenham], donc il est super fiable. » . Cependant, son temps à Chelsea pourrait bien être terminé…

Chelsea a été recalé par Rüdiger…

À l’occasion de l’enregistrement du dernier épisode de The Transfer Window Podcast, les journalistes Ian McGarry et Duncan Castles ont tenu à faire un point sur le dossier Antonio Rüdiger. Et alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain à Chelsea, les dirigeants des Blues auraient essuyé un ultime échec via l’offre formulée à Rüdiger et à ses représentants. En effet, lors des dix derniers jours, l’international allemand de 28 ans aurait repoussé la proposition de Chelsea et ce, bien que le joueur soit emballé par l’idée de rester au sein du club londonien. La priorité d’Antonio Rüdiger serait de maximiser ses chances de toucher le jackpot l’été prochain, moment où il signera son dernier gros contrat.

…le Real Madrid et le Bayern Munich sont passés à l’action !