Mercato - PSG : Et si le feuilleton Cristiano Ronaldo repartait de plus belle au PSG ?

Publié le 9 janvier 2022 à 13h30 par T.M.

Bien que l’espoir serait toujours présent au PSG, Kylian Mbappé pourrait bel et bien s’en aller à la fin de la saison. Si tel était alors le cas, Leonardo devrait se pencher sur la succession du Français. Il faudra alors frapper fort. Et si Cristiano Ronaldo était la solution ?

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Telle est la question à laquelle tout le monde tente d’avoir la réponse. Aujourd’hui, le champion du monde fait le bonheur du PSG, mais cela pourrait ne pas durer. En effet, le Français est dans sa dernière année de contrat et par conséquent, plus rien ne pourra le retenir de rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves, à l’issue de cette saison. Un énorme danger pour le PSG, mais au sein du club de la capitale, on refuse de baisser les bras. Leonardo l’a fait savoir, il garde espoir de prolonger Mbappé et ainsi empêcher son départ libre. D’ailleurs, ces dernières heures, Le Parisien a ravivé l’espoir d’une possible prolongation, assurant que Kylian Mbappé était heureux au PSG et que tout était donc encore possible.

Retour de flamme pour Cristiano Ronaldo ?