Mercato - PSG : Un joueur à 120M€ veut signer !

Jean de Teyssière

Né en 2004, Joao Neves fait des émules en Europe ! Le milieu de terrain de Benfica est convoité par le PSG, qui lui a récemment parlé par le biais de Luis Campos, le conseiller du football du PSG. Le discours du technicien parisien a d'ailleurs séduit l'international portugais, mais le PSG ne souhaite pas payer la clause libératoire, estimée à 120M€.

Le PSG va être très actif sur le mercato estival. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG aura une belle enveloppe pour recruter. Mais il faudra être intelligent et ne pas dépenser de grosses sommes afin de construire la meilleure équipe possible. Et pourquoi pas tenter de parier sur la jeunesse.

Joao Neves séduit par le discours de Luis Campos

D'après les informations de Sports Zone , le PSG est toujours actif sur le mercato, en particulier sur le dossier Joao Neves. Le milieu de terrain du Benfica Lisbonne aurait parlé ces derniers jours à Luis Campos et Luis Enrique et aurait été séduit par leur discours. De quoi faire avancer les choses ?

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG ne veut pas payer la clause libératoire

Sauf qu'il existe un problème. Le Benfica Lisbonne ne compte pas laisser partir son joueur en dessous de sa clause libératoire. Estimée à 120M€, le PSG n'est pas prêt à mettre une telle somme pour un joueur de 20 ans. Les discussions devraient s'éterniser.