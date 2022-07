Foot - Mercato - PSG

Un gros coup de balai se prépare dans le vestiaire de Galtier

Publié le 24 juillet à 18h30 par Dan Marciano

Dans les prochaines semaines, il faudra s'attendre à une vague de départs au PSG. Christophe Galtier ne l'a pas caché, il aimerait se séparer d'éléments, qui ne rentrent pas dans ses plans. Ce dimanche, la presse espagnole dévoile la liste des joueurs poussés vers la sortie et confirme l'incertitude qui règne dans le dossier Presnel Kimpembe.

Depuis le 10 juin dernier, date d'ouverture du mercato estival, le PSG s'est distingué, surtout dans le sens des arrivées. Le club parisien a mis la main sur Vitinha, Hugo Ekitike, et aurait également trouvé un accord avec le RB Leipzig en ce qui concerne le transfert de Nordi Mukiele. L'équipe de la capitale va continuer sur sa lancée. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG serait sur le point de parvenir à un terrain d'entente avec le LOSC pour Renato Sanches. Mais parallèlement à ce chantier, la nouvelle direction travaille notamment sur le départ de plusieurs indésirables.

« L'effectif doit être réduit »

Lors de sa présentation à la presse, Christophe Galtier avait annoncé la couleur. « Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif » avait confié l'entraîneur du PSG.

La liste des indésirables est connue

Le PSG a déjà enregistré le départ d'Alphonse Areola, mais aussi de Marcin Bulka, Xavi Simons et Colin Dagba. Mais d'autres joueurs devraient plier bagages dans les prochaines semaines. Comme l'annonce As , Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha, Sergio Rico et Mauro Icardi ne seront pas retenus. A cette liste, on pourrait rajouter Leandro Paredes, mais aussi Arnaud Kalimuendo, auteur d'une jolie tournée au Japon, mais loin d'être intouchable. Deux dossiers seraient particulièrement avancés. Wijnaldum serait en discussion avancé avec l'AS Roma, tandis que Sergio Rico serait surveillé par Fulham.

Quid de Kimpembe et Neymar ?

Le dossier Presnel Kimpembe devrait également marquer ce mercato estival. Le champion du monde 2018 ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Une situation impensable il y a encore quelques mois. Symbole de la réussite parisienne, le défenseur central figurerait dans le viseur de Chelsea, désireux de l'associer à Kalidou Koulibaly. Dans ce dossier, Luis Campos réclamerait une somme comprise entre 60 et 70M€, ce qui pourrait refroidir bon nombre de clubs. Pour l'heure, le mercato est calme de ce côté, les équipes attendant la fin du marché pour voir les prix baisser. L'incertitude règne aussi en ce qui concerne Neymar. La star brésilienne aimerait rester à Paris, mais Luis Campos ne verrait pas d'un mauvais œil son départ. Les rumeurs devraient se multiplier dans les prochaines semaines.