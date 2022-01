Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL de Leonardo bientôt bouclé ? La réponse

Publié le 14 janvier 2022 à 22h25 par La rédaction

Selon certains médias anglais, Antonio Rudiger ne serait pas pressé de s’engager dans un futur club, alors qu’il dispose déjà de plusieurs offres. Analyse.

Au cours de l’émission The Transfer Show sur Sky Sports , le journaliste Dharmesh Sheth a fait le point sur le dossier Rudiger, qui fait partie des priorités du PSG pour renforcer la défense centrale : « Pour autant que je sache actuellement, Rudiger n'est pas pressé de signer un pré-accord avec un club étranger ce mois-ci. En début de semaine, nous avons dit que des clubs comme le Real Madrid, la Juventus, le PSG et le Bayern Munich avaient tous pris contact avec les représentants de Rudiger au sujet d'un précontrat. On nous dit maintenant que le FC Barcelone garde un œil sur la situation de Rudiger, ainsi que sur sa propre situation pour voir s'ils pourraient boucler un tel accord ».

Il attend Chelsea ?

Pourquoi Rudiger souhaite-t-il donc prendre son temps avant de s’engager quelque part, alors que de nombreux grands clubs lui ont déjà transmis des offres ? Il y a deux hypothèses principales : la première serait que le défenseur central allemand n’ait pas encore obtenu l’offre financière qu’il souhaite, lui qui avait fixé un tarif entre 9 et 10 millions d’euros par an. La seconde hypothèse, la plus probable, serait que Rudiger attende au préalable de voir si un accord avec Chelsea pour une prolongation est atteignable, sachant que les deux parties ont récemment entamé une négociation à cet effet.