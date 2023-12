Mercato - PSG : Un crack échappe à Luis Campos

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG s’apprête à accueillir Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, Claudio Echeverri devrait pour sa part s’envoler pour l’Angleterre et Manchester City, qui a grillé la concurrence pour celui que l’on compare déjà à Lionel Messi. Le club de Pep Guardiola est en effet bien parti pour réaliser un joli coup avec le milieu offensif de 17 ans.

Lucas Beraldo (20 ans, São Paulo) et Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians) deviendront dans les prochains jours les premières recrues hivernales du PSG, bien décidé à tenter des paris sur le mercato avec de jeunes espoirs sud-américains. D’après la presse étrangère, l’attaquant équatorien Allen Obando (17 ans, Barcelona SC) a également tapé dans l’oeil de Luis Campos, tandis que le nom de Claudio Echeverri (17 ans, River Plate) a également été évoqué pendant un temps, mais le plus gros espoir argentin va échapper au PSG.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a abandonné Mbappé, voilà pourquoi https://t.co/8j9nl5JirE pic.twitter.com/TjmI1dIGtW — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Comme Messi, Claudio Echeverri en route pour découvrir Guardiola ?

Le Paris Saint-Germain ne semble plus dans la course pour la signature de Claudio Echeverri, désigné comme l’héritier possible de Lionel Messi en Argentine. Alors que Chelsea et le FC Barcelone avaient également été cités, c’est Manchester City qui serait proche de frapper un gros coup avec le milieu offensif de River Plate, contre un chèque de 20M€. Sur le site CaughtOffside , Fabrizio Romano est revenu sur l’avance prise par le club de Pep Guardiola.

City a grillé la concurrence