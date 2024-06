Mercato - PSG : un accord est annoncé pour ce crack !

La rédaction

Malgré un grand nombre de jeunes joueurs, le Real Madrid semble vouloir continuer d’accueillir de nombreux cracks. Si Kylian Mbappé a déjà officiellement rejoint les pensionnaires du Santiago Bernabéu, le Bondynois pourrait bien ne pas être l’unique joueur de Ligue 1 à rallier les Merengue cet été. La Maison Blanche semble proche du but pour Leny Yoro, d’autant plus qu’un accord de principe aurait été trouvé entre le défenseur central et les Champions d’Europe.

Le Real Madrid semble vouloir faire une partie de ses emplettes du coté de la Ligue 1 cet été. Les Merengue ont déjà arraché Kylian Mbappé au PSG, mais espèreraient également piquer l’un des éléments phares du LOSC : Leny Yoro. Le joueur de 18 ans est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du club espagnol, et voudrait d’ailleurs rejoindre la Casa Blanca . À tel point qu’un accord aurait déjà été trouvé.

Un accord aurait été trouvé entre le Real et Yoro

D’après les informations de la Cadena SER , le Real Madrid aurait une longueur d’avance sur les autres courtisants de Leny Yoro. Si l’intérêt de la jeune pousse lilloise pour les pensionnaires du Santiago Bernabéu était déjà connu, le média espagnol affirme qu’un accord de principe existerait entre les deux partis.

Le départ de Nacho force le Real à accélérer